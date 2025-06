Escursione serale ai Monte delle Valli e Monte Zogo

Se sei alla ricerca di un’esperienza unica e suggestiva, non perdere l’escursione serale ai Monte delle Valli e Monte Zogo! Sabato 28 giugno 2025, dalle 17:00 alle 20:00, scoprirai le meraviglie dei Colli Euganei tra panorami mozzafiato e atmosfere magiche, lontano dal caos quotidiano. Un’occasione perfetta per vivere un tramonto indimenticabile immerso nella natura e, perché no, condividere momenti speciali con amici o famiglia. Ti aspettiamo per una serata all’insegna della scoperta e del relax!

In questa notizia si parla di: monte - escursione - serale - valli

