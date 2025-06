Esce dal negozio di famiglia e scompare nel nulla | si cerca da due giorni Mauro Puorro

Mauro Puorro, da anni pilastro del negozio di famiglia a Pero, è scomparso nel nulla due giorni fa. Mentre la moglie era accanto a lui, ha aperto la porta ed è uscito come in una giornata qualsiasi, senza più fare ritorno. Le ore di ricerca si intensificano, ma ancora nessuna traccia. La sua sparizione preoccupa tutta la comunità, che spera in un lieto ritorno.

