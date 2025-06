Esce da casa e scompare nel nulla | nessuna notizia da domenica pomeriggio di un pensionato 84enne

La scomparsa di Giuseppe Scordino, pensionato di 84 anni di Favara, ha sconvolto la comunità: da domenica pomeriggio nessuna traccia di lui, che vive da solo e sta attraversando momenti difficili di salute. La sua sparizione improvvisa ha suscitato immediato allarme tra familiari e cittadini. I carabinieri, impegnati nelle ricerche, invitano chiunque abbia informazioni a collaborare per riportarlo sano e salvo a casa.

Non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di domenica scorsa di Giuseppe Scordino, favarese, di 84 anni. Il pensionato si è allontanato, a quanto pare, dalla città dell'agnello pasquale e di lui s'è persa ogni traccia. L'anziano vive da solo e non gode di ottima salute. I carabinieri.

pomeriggio - pensionato - esce - casa

