Esami ecg e holter nelle farmacie pugliesi | oltre 4100 consulti in sei settimane nel Barese

In soli sei settimane, oltre 4.100 consulti ECG e Holter nelle farmacie pugliesi hanno rivoluzionato l’assistenza sanitaria locale. Questo innovativo servizio di Telemedicina, promosso dalla Regione Puglia, permette ai cittadini di accedere facilmente a esami fondamentali per la salute del cuore, direttamente in farmacia con prescrizione medica. Un passo importante verso un sistema sanitario più vicino e efficiente, che mette la cura al centro della comunità.

🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Esami ecg e holter nelle farmacie pugliesi: oltre 4100 consulti in sei settimane nel Barese

