Esami di maturità per 5.057 studenti messinesi ecco le tracce della prima prova scritta | Borsellino Pasolini e i social

Oggi, in Sicilia, 44.420 studenti affrontano il primo difficile passo degli esami di maturità: la prova scritta di italiano. Tra tracce che spaziano da Borsellino a Pasolini e i social network, si apre un momento cruciale nel loro percorso, testando non solo le competenze linguistiche, ma anche la capacità di riflettere sui temi più attuali. È un giorno di sfide e di speranze, che segna l'inizio di un nuovo capitolo della loro avventura educativa.

E' il giorno della maturità in Sicilia per 44.420 giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.622) e di scuole paritarie (2.798). Oggi la prima prova scritta, Italiano, dell'Esame di Stato per l'anno scolastico 202425. Nel 2024 erano 46.292 i candidati nelle scuole statali e 4. 🔗 Leggi su Messinatoday.it