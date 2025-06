Esami di maturità oggi si parte In provincia 5800 studenti si cimentano con la prova di italiano

Oggi in provincia di Modena si rinnova la tradizione: 5.800 studenti affrontano il temuto esame di maturità 2024/2025. La “notte prima degli esami” rimarrà impressa nei loro ricordi, mentre alle 8.30 si aprirà ufficialmente il grande giorno con la prova di italiano. Con emozione e determinazione, i giovani studenti avranno al massimo sei ore per dimostrare tutto il loro valore: destinati a scrivere un nuovo capitolo della loro vita.

Per 5.800 studenti modenesi è stata la 'notte prima degli esami', quella che difficilmente dimenticheranno nella loro vita. Partono stamattina, infatti, gli esami di maturità dell'anno scolastico 20242025 e da tradizione ad attendere alunni e alunne sarà il tema di italiano, la prima delle due prove scritte previste dal ministero dell'Istruzione e del Merito. La campanella suonerà alle 8.30, e i ragazzi e le ragazze avranno massimo sei ore di tempo; domani ci sarà la seconda prova scritta d'indirizzo e a seguire i colloqui orali. Gli esami coinvolgeranno tutti i sette distretti scolastici modenesi, Modena (oltre 2500 maturandi), Carpi (750), Castelfranco (130), Mirandola (740), Pavullo (270), Sassuolo (870) e Vignola (500 studenti).

