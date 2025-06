Esami di maturità 2025 tracce e temi della prima prova in diretta

L’emozione è palpabile mentre si aprono le porte degli esami di maturità 2025, con oltre 524.000 studenti pronti a mettere alla prova il loro ingegno e preparazione. La prima prova di Italiano, comune a tutti, offre sette tracce tra analisi del testo, argomentativi e attualità, disegnate dal Ministero per sfidare i giovani. Gli studenti avranno sei ore per dimostrare il loro talento, iniziando così un nuovo capitolo della loro vita.

Al via dalle ore 8,30 gli esami di maturità per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni). La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell’Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esami di maturità 2025, tracce e temi della prima prova in diretta

In questa notizia si parla di: tracce - esami - maturità - temi

Delitto di Garlasco, i nuovi esami sul Dna e la “guerra” di periti e consulenti su tracce e oggetti - ...esperti. L'attenzione si concentra sui nuovi esami del DNA, che potrebbero fornire elementi chiave per chiarire un caso rimasto irrisolto.

Per gli Esami di Terza Media abbiamo raccolto alcune tracce di temi proposte in una classe del Lazio, così da dare spunto ai ragazzi che non hanno ancora svolto la prova. C'è una traccia in particolare che vorresti trovare nel tuo Esame? #terzamedia #esame Vai su Facebook

Maturità, mancano poche ore al tema. L’Ia, il Giubileo, Montale e D’Annunzio: le tracce più quotate Vai su X

Prima prova maturità 2025: 7 possibili tracce per la notte prima degli esami; Al via la maturità 2025 con le tracce della prima prova; Maturità 2025 al via, oggi si parte con la prova di italiano - Aggiornamento del 18 Giugno delle ore 06:07.