Esame di maturità Marsili | Come in gara Serve determinazione ma anche leggerezza

Sono passati dieci anni dalla sua maturità e tante altre prove, tutte affrontate con determinazione ma anche la 'spensieratezza' di chi sa di aver dato il massimo, al di là del risultato. Così nello sport come nello studio, due attività conciliabili. Protagonista della storia odierna ed esempio per i maturandi di oggi è Duccio Marsili, 28enne senese campione del mondo di pattinaggio corsa e Mangia 2025: il messaggero dello sport senese - con i colori della Mens Sana 1871 - si è diplomato dieci anni fa al liceo del Sarrocchi, nell'anno del passaggio dal Tecnologico alle Scienze applicate; e a seguire è arrivata la laurea in Fisioterapia.