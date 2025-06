Esame di maturità 2025 | le tracce della prima prova

Il countdown è terminato: mercoledì 18 giugno alle 8.30 si apre ufficialmente l’esame di maturità 2025, un momento chiave per oltre mezzo milione di studenti italiani. Con 524.415 candidati pronti a sfidarsi tra prove e tracce, l’attenzione si concentra sulle emozioni e sulle aspettative di questa giornata. In provincia di Arezzo, quasi tremila giovani si preparano a scrivere il loro futuro, affrontando con determinazione la prima sfida della maturità.

