Esame di Maturità 2025 al via con la prima prova | le notizie e le tracce IN DIRETTA

Manca pochissimo al suono della campanella che segnerà l’inizio dell’esame di maturità 2025: oltre mezzo milione di studenti è chiamato all’esame di Stato, che prenderà il via con la prova d’italiano, il tema, comune a tutti gli indirizzi delle scuole superiori. Maturità 2025, attesa per le tracce della prima prova. La chiave per accedere al plico telematico con le tracce della prima prova è stata fornita alle scuole dal ministero dell’Istruzione nella mattinata di mercoledì. Alle 8:30 prenderà il via l’esame. Restate su questa pagina per tutte le notizie sulle tracce. Ecco alcune delle possibili tracce “papabili” della vigilia: D’Annunzio, l’IA, i 10 anni di ‘Laudato si’ Maturità 2025, 500mila studenti coinvolti. 🔗 Leggi su Lapresse.it