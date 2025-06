Ermal Meta incontra i fan al Campania

Un’occasione unica per immergersi nel mondo di Ermal Meta, scoprendo i segreti dietro le sue canzoni e i dettagli del suo ultimo lavoro letterario. Non perdere questa entusiasmante opportunità di incontrare il cantautore e condividere con lui la passione per musica e poesia. Preparati a vivere un evento indimenticabile che lascerà il segno nel cuore di tutti i fan!

Ermal Meta, uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano, torna a sorprendere i suoi fan con un evento imperdibile dedicato alla presentazione del suo nuovo libro, “Le camelie invernali”. L’appuntamento è per il 26 giugno al Centro Commerciale Campania di Marcianise in Piazza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ermal Meta incontra i fan al "Campania"

