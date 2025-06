Erik Kurilla chi è il falco vicino a Trump che spinge per l’intervento Usa nella guerra in Iran

In un mondo turbolento, il generale Erik Kurilla emerge come il falco più deciso vicino a Trump, spingendo per un intervento USA in Iran. Con il suo soprannome "il Gorilla", simbolo di determinazione e forza, è al centro di un delicato gioco geopolitico che potrebbe cambiare gli equilibri globali. La sua influenza e le sue mosse sono fondamentali per comprendere le prossime mosse degli Stati Uniti in questa intricata crisi internazionale.

Roma, 18 giugno 2025 – Al Pentagono lo conoscono come "il Gorilla", un soprannome che la dice lunga sulla sua combattività. E ora che Israele ha aperto un nuovo fronte di guerra in Iran, con Trump che ha dato l’ultimatum definitivo a Teheran ("Resa incondizionata, la mia pazienza è finita”) il battagliero generale Michael Erik Kurilla è in pressing sul presidente Usa per un'operazione congiunta contro Teheran. Molto vicino a Israele anche per gli standard dei funzionari americani, combattivo e sempre più potente, il capo del Us Central Command Kurilla è una figura chiave. Il rafforzamento militare americano in Medio Oriente mostra l'ascesa di Kurilla, le cui richieste – secondo indiscrezioni –sono state quasi tutte accolte nonostante lo scetticismo del capo di stato maggiore aggiunto Dan Caine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erik Kurilla, chi è il falco vicino a Trump che spinge per l’intervento Usa nella guerra in Iran

"Chi conosce la storia dell'Iran sa che il nostro popolo reagisce bene alle minacce". Sono queste le parole che la Guida suprema della Rivoluzione iraniana, Khamenei, ha rivolto al presidente americano Trump nel suo messaggio alla Nazione trasmesso dall

