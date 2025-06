Erik il Gorilla Kurilla chi è il generale Usa che spinge per attaccare l’Iran

Nel cuore delle strategie militari più delicate, spicca il nome di Michael Erik Kurilla, il generale noto come “il Gorilla” al Pentagono. Leader del Centcom, il suo ruolo nel Medio Oriente è cruciale, soprattutto in vista di una possibile escalation contro l’Iran. Con un’autorità senza precedenti, il suo pressing per un’azione militare si fa sentire forte e chiaro. Ma cosa nasconde questa decisione?

Al Pentagono è soprannominato “il Gorilla” forse per l’assonanza con il suo cognome: all’anagrafe, il falco che sta spingendo per una forte azione militare Usa contro l’ Iran si chiama Michael Erik Kurilla. È il generale a capo del Centcom, responsabile per le truppe in Medio Oriente, e negli ultimi giorni il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, gli ha dato un “insolito livello di autorità”, anche a scapito di altri alti ufficiali del Pentagono, scrive Politico citando fonti informate che spiegano come il generale “stia giocando un ruolo riservato, ma decisivo per i prossimi passi”. Tutte le richieste avanzate da Kurilla, da quando Israele ha lanciato alla fine della scorsa settimana il suo attacco contro Teheran, sono state approvate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Erik “il Gorilla” Kurilla, chi è il generale Usa che spinge per attaccare l’Iran

