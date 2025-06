Eric Dane sulla SLA | Il lato destro del corpo non funziona più Ma non è la fine della mia storia

destro del mio corpo ormai non risponde più come prima, ma la mia volontà di vivere e combattere rimane intatta,” ha dichiarato Eric Dane, aprendo il suo cuore davanti a milioni di telespettatori. La sua testimonianza diventa un messaggio di speranza e resilienza, dimostrando che anche nelle sfide più dure, il coraggio può fare la differenza. E questa è una lezione che ci invita a riflettere sulla forza dell'animo umano.

Dopo aver raccontato apertamente i suoi problemi di depressione, negli scorsi anni, Eric Dane ha scelto il salotto di Good Morning America per parlare pubblicamente della diagnosi di SLA ricevuta lo scorso aprile. Alla giornalista Diane Sawyer il celebre “Dottor Bollore” di Grey’s Anatomy ha spiegato come la malattia gli stia togliendo mano a mano il controllo del corpo, e di come la stia affrontando con pazienza e determinazione. “Il lato destro del mio corpo ha smesso di funzionare – ha detto l’attore 52enne – Ho un braccio funzionante, quello sinistro”. Tuttavia, Dane è consapevole che non passerà molto tempo prima che anche quello smetta di funzionare. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Eric Dane sulla SLA: “Il lato destro del corpo non funziona più. Ma non è la fine della mia storia”

In questa notizia si parla di: eric - dane - corpo - lato

Eric Dane in lacrime dopo la diagnosi di SLA: “Non sento di essere arrivato alla mia fine” - Eric Dane, emozionato e sincero, ha condiviso la sua battaglia contro la SLA in un’intervista toccante, chiedendosi come affrontare questa sfida senza arrendersi.

Eric Dane, il dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy, dopo l'annuncio della malattia rivela: «Il mio braccio destro non funziona più, tra pochi mesi perderò anche il sinistro; Eric Dane in lacrime dopo la diagnosi di SLA: Il mio lato destro ha smesso di funzionare; Eric Dane malato di SLA: Il braccio destro ha smesso di funzionare. Tante cose sono fuori dal mio controllo.

Eric Dane malato di SLA: “Il braccio destro ha smesso di funzionare. Tante cose sono fuori dal mio controllo” - L’attore di Grey’s Anatomy e Streghe ha raccontato di aver perso la funzionalità del braccio destr ... Si legge su fanpage.it

Eric Dane distrutto dopo l'annuncio della malattia devastante: "Il mio lato destro ha smesso di funzionare" - L'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria visibilmente provato nell'intervista a Good Morning America mentre parla della terribile malattia: perderà il suo braccio ... Secondo libero.it