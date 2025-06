Ergastolo all’uomo che uccise la moglie a coltellate in strada

Un dramma che ha sconvolto la tranquilla comunità di Fornaci di Barga si conclude con una sentenza pesante: ergastolo per Vittorio Pescaglini, l’uomo responsabile dell’omicidio della sua compagna Maria Batista Ferreira. La tragica vicenda, avvenuta in strada il 26 febbraio 2024, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta il dolore di una vita spezzata...

Lucca, 18 giugno 2025 – Ergastolo per Vittorio Pescaglini, 55 anni, l’uomo che uccise a coltellate la compagna Maria Batista Ferreira, 51 anni, di origini brasiliane, il 26 febbraio del 2024. Accadde in strada, a Fornaci di Barga, per una vicenda che scosse profondamente la comunità locale. La sentenza accoglie quelle che erano le richieste del pubblico ministero. Per l’omicidio fu usato un coltello con una lunga lama, di circa quaranta centimetri. Per la donna, nonostante i soccorsi, non ci fu niente da fare. Pescaglini si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it