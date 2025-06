Erdogan | Azioni Iran sono legittima difesa

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato che le azioni dell'Iran rappresentano una legittima difesa, in linea con il diritto internazionale. Parlando questa mattina dinanzi al Parlamento turco, Erdogan ha evidenziato come le recenti tensioni siano una risposta alle operazioni militari di Israele in Gaza e nelle regioni circostanti. Una posizione che accende il dibattito globale sulla legittimità delle reazioni nel contesto dei conflitti mediorientali.

Le azioni compiute dall'Iran sono una difesa legittima e in linea con il diritto internazionale. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha parlato questa mattina dinanzi il Parlamento turco. "Dopo il genocidio a Gaza, gli attacchi al Libano, alla Siria e allo Yemen, Israele ha.

Erdogan, 'azioni illegali di Netanyahu minacciano regione' - Le recenti azioni di Netanyahu, considerate illegali e aggressive, rischiano di destabilizzare un'area già fragile.

Il presidente turco #Erdogan ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente americano #Trump, sollecitando "un'azione urgente" per evitare che il conflitto senza precedenti, tra Israele e Iran, travolga la regione Vai su X

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che, con le sue azioni sconsiderate, aggressive e illegali, l'amministrazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta cercando di trascinare la regione e il mondo intero in una catastrofe. Ecc Vai su Facebook

