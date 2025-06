Era pronto a colpire in Occidente arrestato terrorista marocchino

Era pronto a colpire in Occidente, ma il suo piano è stato fermato in tempo. Perugia ha arrestato un giovane marocchino, sospettato di terrorismo internazionale, grazie all'azione del ROS dei Carabinieri e della DDA. Le indagini hanno rivelato un ruolo chiave nella rete terroristica, evidenziando l'importanza di un’efficace collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura. La minaccia è stata neutralizzata, ma la lotta contro il terrorismo continua senza sosta.

PERUGIA – Il ROS dei Carabinieri ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un marocchino indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Le indagini hanno consentito di identificare il ventenne che, attraverso una piattaforma.

Marocchino arrestato a Perugia: accusato di terrorismo, si diceva pronto a confezionare bombe. Pronto a unirsi alla jihad - Un giovane di origini marocchine è stato arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo, dopo aver mostrato attraverso i social una forte propensione all’estremismo e alla violenza.

