Era a San Siro per ascoltare l’ex ma è stata travolta dalle emozioni

U na sera di musica, emozione e ricordi che tornano a galla. Tra i volti noti presenti alla seconda tappa milanese del tour Alaska Baby di Cesare Cremonini, a far parlare di sé è stata Martina Maggiore. Ex compagna del cantautore e ispirazione del brano Giovane Stupida, la giovane influencer ha lasciato lo stadio San Siro visibilmente scossa e in lacrime, prima della fine del concerto. A raccontare tutto, con ironia e delicatezza, è stata lei stessa sui social, dando il via a un fiume di reazioni. Una presenza silenziosa, ma carica di significato, che ha riaperto il sipario su una storia finita ma mai davvero archiviata. 🔗 Leggi su Iodonna.it