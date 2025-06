Enrico Mattei patriota e visionario | al Senato il libro di Leonardo Giordano sul grande italiano che ispira l’azione del governo

Enrico Mattei, patriota e visionario, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana, ispirando le scelte di oggi. Il libro di Leonardo Giordano ne ripercorre le imprese straordinarie, evidenziando il suo ruolo fondamentale nello sviluppo del nostro Paese, senza cedere alle pressioni delle grandi potenze. In suo onore, il governo Meloni ha adottato il nome “Piano Mattei” per rafforzare la cooperazione con l’Africa. L’opera, presentata oggi...

“Enrico Mattei” del professor Leonardo Giordano è un libro che racconta le imprese di uno dei piĂą importanti politici e dirigenti pubblici italiani, un uomo che ha contribuito allo sviluppo economico ed energetico del nostro Paese nel secondo dopoguerra, senza cedere alle grandi potenze globali. In suo onore, il governo Meloni ha scelto il nome “Piano Mattei” per il programma d’intesa e cooperazione con i paesi africani. L’opera, presentata oggi al Senato su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, è stata pubblicata dalle case editrici Historica e Giubilei Regnani. Il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto ha evidenziato qunto il volume sia fondamentale per conservare la memoria, perchĂ© senza memoria «non esiste il futuro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it