Ennesimo atto vandalico ai danni di cantiere Bms | danneggiate le reti

Un episodio di vandalismo si ripete nel cantiere di Brindisi Multiservizi sul ponte tra la città e Bozzano, causando ulteriori danni alle reti di sicurezza. Questa mattina, l'assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, ha confermato il fatto, esprimendo preoccupazione e determinazione a rafforzare le misure di sorveglianza per tutelare l’importante opera in corso. La sicurezza e il rispetto per le infrastrutture sono fondamentali per il progresso della comunità.

BRINDISI - Ennesimo atto vandalico ai danni del cantiere che la Brindisi Multiservizi ha in attività sul ponte che collega la città con il quartiere di Bozzano. È accaduto oggi, mercoledì 18 giugno 2025, e la notizia arriva dall'assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo. Informato dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ennesimo atto vandalico ai danni di cantiere Bms: danneggiate le reti

