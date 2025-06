Empoli raddoppio del binario | al via gli attesi lavori due mesi senza treni

L’attesissimo raddoppio del binario tra Empoli e Granaiolo sta per diventare realtà, con i lavori che prenderanno il via dal primo luglio e si protrarranno fino al 31 agosto. Un intervento strategico per migliorare la linea Firenze-Empoli-Siena, ma che comporterà inevitabili disagi per i pendolari. Nonostante ciò, sono state adottate misure per minimizzare i disservizi, perché l’obiettivo finale vale ogni sacrificio.

Empoli, 18 giugno 2025 – Con i treni ci sarà da portare pazienza. I lavori sono importanti. Ma si sa già che ci saranno disagi per i quali, comunque, sono state disposte una serie di misure. Sono in programma dal primo luglio al 31 agosto gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) con attività di cantiere per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo, sulla linea Firenze-Empoli-Siena. Opera attesissima. Il raddoppio dei 10 chilometri della tratta Empoli-Granaiolo, una volta ultimato, darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, consentendo così la realizzazione dell’intero collegamento a doppio binario tra Empoli e Poggibonsi, i due maggiori centri abitati dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, raddoppio del binario: al via gli attesi lavori, due mesi senza treni

In questa notizia si parla di: empoli - raddoppio - lavori - treni

? Ore 10.04. Code a tratti per incidente al km 27+600 tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Ovest. Gli aggiornamenti proseguono su X. ? Ore 10. Incidente RISOLTO al km 25+100 tra Empoli Est ed Empoli, 4 km di coda per incidente al km 27+600 tra Montelupo Vai su Facebook

Empoli, raddoppio del binario: al via gli attesi lavori, due mesi senza treni; Linea ferroviaria Firenze-Empoli-Siena, gli attesi lavori per il raddoppio al via da luglio; Raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo: lavori dal 1 luglio.

Siena, un’estate senza treni per Firenze: lavori al raddoppio, ferrovia chiusa - Intervento tra Empoli e Granaiolo, a luglio e agosto previste corse bus sostitutive “quando possibile”. msn.com scrive

Due mesi di lavori e scatta lo stop ai treni - EMPOLI: Programmati dal 1 Luglio al 31 Agosto i lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo. Scrive toscanamedianews.it