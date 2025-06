Emozioni in Musica | ad Arona arriva Mogol

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile: ad Arona, il 20 giugno, Mogol porta sul palco "Emozioni - La mia vita in canzone", uno spettacolo gratuito che celebra i grandi successi della musica italiana. Una serata unica, tra ricordi e musica, per scoprire i segreti dietro le canzoni che hanno fatto la storia. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magica esperienza musicale!

Una serata di "Emozioni in Musica". Venerdì 20 giugno, alle 21, ad Arona, nella zona di Punta Vevera, arriva Mogol con lo spettacolo musicale gratuito "Emozioni - La mia vita in canzone". Il celebre autore sarà protagonista, di una serata dedicata ai grandi successi della musica italiana. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Emozioni in Musica: ad Arona arriva Mogol

In questa notizia si parla di: emozioni - musica - arona - arriva

Musica, ScarlattinJazz: emozioni tra classico e improvvisazione a San Marcellino - Giovedì 15 maggio, alle ore 19, la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo ospiterà "ScarlattinJazz", un'incantevole fusione di emozioni tra il classico e l'improvvisazione.

#Musica di notte ad #Arona: #ordinanza modificata, arriva il sì Vai su Facebook

Emozioni in Musica: ad Arona arriva Mogol; Arona. Tanti eventi al via con la prima edizione della rassegna “Accendi la tua estate”; Cosa fare in città: gli eventi del fine settimana tra Novara e il Vco.

Premio Tenco, arriva Mogol e per Sanremo è un abbraccio di Emozioni - Che è anche il nome di uno spettacolo, come viene tecnicamente definito, ma che è in realtà un viaggio culturale attraverso la musica nella storia d ... Riporta tg24.sky.it

Emozioni al Teatro Verdi. Arriva la musica inconfondibile del compositore Hans Zimmer - prodotto da Vigna PR e Concerto Music, dedicato a uno dei più celebri e importanti compositori contemporanei. Scrive lanazione.it