E’morto Mario Bacaj

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Mario Bacaj, promettente calciatore di 28 anni, ha perso tragicamente la vita precipitando dall’ottavo piano di un edificio nel cuore di Adelaide. Cresciuto in Italia e al servizio dell’Adelaide Eagles Soccer Club, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. La comunità sportiva si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari, mentre le indagini cercano di fare luce su questo drammatico episodio.

