Emma Stone | Da piccola soffrivo di attacchi di panico a 8 anni sono andata in terapia

Emma Stone, da bambina affetta da attacchi di panico, ha affrontato sfide che l’hanno resa più forte. Oggi, tra successi e amore, ci svela i due uomini che hanno plasmato il suo cammino: il mentore Yorgos Lanthimos e il marito Dave McCary. Due figure fondamentali nella sua vita, che l’hanno accompagnata tra trionfi artistici e affetti sinceri. Scopriamo insieme come questi uomini abbiano contribuito a scrivere il suo racconto straordinario.

Effe intervista Emma Stone per parlare dei sue due uomini: il suo mentore, il regista greco Yorgos Lanthimos, colui che le ha cucito addosso personaggi memorabili come Abigail, la sfrontata ragazzina che seduce la regina Anna nella Favorita, e l'indimenticabile Bella Baxter di Povere creature!, che le ha portato il secondo Oscar dopo quello vinto per La La Land. Il marito, Dave McCary, regista ed ex autore del Saturday Night Live, il programma comico più celebre d'America, sposato in piena pandemia, papà della sua bambina Louise. Che cosa le piace di Dave? Normalmente la prima cosa che mi colpisce di un uomo è il cervello.