Emirati e Italia uniti anche dall’Imec La rotta dell’amb AlSabousi

Emirati Arabi Uniti e Italia rafforzano il loro legame attraverso l'Imec, il progetto strategico che promette di rivoluzionare le rotte indo-mediterranee. L'ambasciatore Abdulla AlSubousi sottolinea come questa iniziativa possa aprire nuove opportunità di cooperazione e crescita tra i due Paesi, consolidando un rapporto che si configura sempre più come fondamentale per il futuro globale. In questo contesto, l’Italia si conferma protagonista di un’evoluzione geopolitica che merita attenzione e approfondimento.

L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Abdulla AlSubousi, è convinto che il suo Paese possa essere fondamentale per l’India-Middle East-Europe Corridor (Imec) e che questo aumenterĂ ulteriormente le relazioni e le cooperazioni tra Roma e Abu Dhabi. La feluca emiratina parla con Formiche.net a margine della conferenza “Il progetto Imec: l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro”, organizzata dal dipartimento Esteri di Forza Italia su iniziativa dell’on. Deborah Bergamini. L’evento ha evidenziato il potenziale sistemico di questo progetto per l’Italia e la necessitĂ di sviluppare una visione integrata a livello nazionale che consenta di posizionarsi stabilmente all’interno delle nuove filiere globali, che passeranno anche per gli Emirati. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Emirati e Italia uniti anche dall’Imec. La rotta dell’amb. AlSabousi

In questa notizia si parla di: italia - imec - emirati - uniti

Dall’Imec a Trump, cosa c’è sul tavolo del Forum Italia–Emirati - La visita del ministro dell’Economia emiratino Abdulla bin Touq Al Marri in Italia segna un momento fondamentale nelle relazioni tra Italia ed Emirati.

IMEC: è gara tra i protagonisti?; L’Italia accelera sull’Imec con gli Emirati; Prospettive di pace in Medio Oriente attraverso il corridoio IMEC.

Emirati e Italia uniti anche dall’Imec. La rotta dell’amb. AlSabousi - L’ambasciatore emiratino AlSubousi ribadisce il ruolo strategico dell’Italia nel progetto Imec. Secondo formiche.net

Imec è un’occasione per rilanciare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Scrive Caroppo (Forza Italia) - Europa, noto come Imec, è molto più di un progetto infrastrutturale: è una nuova architettura della connettività globale, che unisce porti, ferrovie, reti di ... Da formiche.net