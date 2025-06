Emilia Romagna oggi la maturità 2025 | c’è anche Kimi Antonelli

Oggi in Emilia Romagna si apre un nuovo capitolo di crescita e sfide per 35.882 studenti, tra cui spicca il talento di Andrea Kimi Antonelli, appena salito sul podio in Formula 1. È il giorno della maturità 2025, un momento di emozioni e speranze che segna il passaggio verso un futuro ricco di opportunità . La strada verso il diploma è appena iniziata, e il loro cammino promette grandi traguardi...

Bologna, 18 giugno 2025 – Con il dizionario sotto il braccio, penna e foglio protocollo per lo scritto di italiano, stamattina alle 8,30, prende il via la maturità per 35.882 (35.683 nel 2024) diciottenni emiliano romagnoli che così terminano le superiori. In particolare i candidati interni sono 35.186 e gli esterni 696. Tra loro anche un certo Andrea Kimi Antonelli che ha appena conquistato il suo primo podio in Formula 1 nel GP del Canada e ora si trova davanti a un foglio su un banco dell’istituto Salvemini di Casalecchio, alle porte di Bologna. Ad attenderli in cattedra oggi, raggruppati in 887 (898 nel 2024), un esercito di commissari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, oggi la maturità 2025: c’è anche Kimi Antonelli

