Emicrania | il Ramazzini di Carpi aderisce all’H-Open Day con info-point e consulenze telefoniche

Giovedì 19 giugno, l’Ospedale Ramazzini di Carpi partecipa all’H-Open Day di Fondazione Onda dedicato all’emicrania, offrendo un’opportunità preziosa di sensibilizzazione e supporto. Dalle 9 alle 13, un info point presso l’ingresso di via Molinari fornirà materiali informativi, mentre tutto il giorno saranno attive consulenze telefoniche per rispondere alle vostre domande e alleviare i dubbi. Un'occasione imperdibile per conoscere meglio questa condizione e trovare sollievo.

