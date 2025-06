Emergenza idrica sulla fascia costiera di Giugliano approvati fondi per interventi strutturali

L'emergenza idrica sulla fascia costiera di Giugliano rappresenta un problema annoso che si aggrava durante i mesi estivi, causando disagi enormi ai residenti. Per fronteggiare questa criticità , sono stati finalmente approvati fondi destinati a interventi strutturali, offrendo speranza di una soluzione duratura. È il primo passo verso un futuro in cui l'acqua tornerà a essere un diritto, non un privilegio.

Un problema che si trascina da anni e che, soprattutto nei mesi estivi, si trasforma in vera e propria emergenza: la carenza d’acqua sulla fascia costiera di Giugliano continua a creare enormi disagi ai residenti. In molti, anche quest’estate, sono costretti a lavarsi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Š Teleclubitalia.it - Emergenza idrica sulla fascia costiera di Giugliano, approvati fondi per interventi strutturali

In questa notizia si parla di: emergenza - fascia - costiera - giugliano

Giugliano, festa per il neosindaco D'Alterio: "Partiremo dalla Fascia Costiera" https://nap.li/Y3kr Vai su Facebook

Giugliano, il neosindaco D’Alterio: “Partiremo dalla Fascia Costiera”; Giugliano, Comitato civico costiero: Attenzione alle false promesse: il futuro della fascia costiera dipende da noi!; Elezioni Giugliano, plebiscito per D’Alterio in fascia costiera: che mazzata per il centrodestra.

Giugliano, emergenza sicurezza: i cittadini dal Prefetto - Hanno incontrato il prefetto di Napoli i residenti della fascia costiera di Giugliano per discutere dell'emergenza sicurezza tra Lago Patria, Licola e Varcaturo. Da ilmattino.it

Giugliano assediata da ladri e rapinatori «Ostaggio di bande» - Bari per chiedere «misure straordinarie per l'emergenza criminalità di Varcaturo, Lago Patria ... Lo riporta ilmattino.it