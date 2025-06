Emergenza caldo in Campania stop lavoro al sole dalle 12.30 alle 16 | l’ordinanza della Regione

Con l’arrivo dell’estate e le alte temperature, la Regione Campania interviene per tutelare la salute dei lavoratori all’aperto. L’ordinanza vieta il lavoro nei settori agricoli, edili e affini dalle 12:30 alle 16:00, un provvedimento essenziale per prevenire rischi legati all’emergenza caldo. La sicurezza dei nostri operai deve essere sempre prioritaria: proteggere chi lavora sotto il sole significa garantire un’estate più sicura per tutti.

E’ fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16. Per assicurare la tutela della salute degli operai dei settori agricolo, edile ed affini, il cui lavoro si svolge all’esterno in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Emergenza caldo in Campania, stop lavoro al sole dalle 12.30 alle 16: l’ordinanza della Regione

