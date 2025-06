Emergenza caldo in Campania | stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde

Con l’arrivo dell’estate e le temperature in aumento, la Regione Campania si attiva per tutelare la salute dei lavoratori. Il presidente Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle zone più calde durante le ore critiche, dalle 12.30 alle 16.00. Una misura fondamentale per prevenire rischi e garantire il benessere di chi opera sotto il sole estivo.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato oggi un'ordinanza volta a contrastare l'emergenza caldo sul territorio regionale. Il provvedimento stabilisce il divieto di svolere attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini durante le ore più calde della giornata – in particolare, dalle 12.30 alle 16 – nei giorni e nelle aree

