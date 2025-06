Emergenza abitativa Potere al Popolo sulla situazione di Fernando D’Auria

L’emergenza abitativa colpisce duramente le persone più vulnerabili, come Ferdinando D’Auria, un uomo di 46 anni che, tra difficoltà economiche e vicissitudini personali, si trova ora senza casa. Potere al Popolo! denuncia questa triste realtà e chiede azioni concrete per tutelare i diritti fondamentali di chi si trova in crisi. È ora di cambiare rotta e mettere al centro la dignità di ogni individuo.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Potere al Popolo! – Agro Nocerino – Sarnese In questi mesi abbiamo seguito la vicenda di Ferdinando D'Auria, un uomo di 46 anni che, dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza ed alcune traumatiche vicissitudini personali, si è incolpevolmente trovato ad esser moroso nell'appartamento in cui viveva e, quindi, sfrattato. Ad oggi Ferdinando non ha un luogo dove passare la notte, e questo nonostante si fosse già rivolto mesi fa ai Servizi Sociali del Comune di Nocera Inferiore. Oggi come allora i Servizi Sociali non hanno però offerto alcuna risposta concreta, né il Comune di Nocera Inferiore ha saputo offrire soluzioni diverse dal pagamento di una notte presso un bed&breakfast.

