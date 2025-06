Emergenza abitativa | nasce la Fondazione Parma Housing Center

In un momento di crescente crisi abitativa, nasce a Parma il Parma Housing Center: una partnership pubblica che unisce Comune, Università, Azienda Ospedaliero-Universitaria, AUSL, ASP e ACER, per affrontare insieme l'emergenza casa. Questa iniziativa innovativa punta a offrire soluzioni concrete e sostenibili, trasformando il problema in opportunità di crescita e coesione sociale. È il primo passo verso un futuro più stabile e inclusivo per tutti i cittadini.

È stata costituita ufficialmente la Fondazione pubblica di partecipazione “Parma Housing Center”, promossa e fondata da Comune di Parma, Università di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, AUSL di Parma, ASP Parma e ACER Parma nell’ambito del Programma comunale “Fa’ la casa giusta!”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Emergenza abitativa: nasce la Fondazione “Parma Housing Center”

In questa notizia si parla di: parma - fondazione - housing - center

