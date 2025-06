Elisoccorso per il trasporto materno assistito | si parte da Lecco

Un nuovo orizzonte di assistenza sanitaria si apre con l'introduzione dell'elisoccorso per il trasporto materno assistito, partendo da Lecco. Questa innovativa sperimentazione, approvata dalla Regione Lombardia, mira a garantire interventi tempestivi e sicuri alle future mamme nei territori delle Asst di Lecco, Valtellina e Alto Lario. Un passo avanti che rafforza il sistema di emergenza e tutela la salute di madre e bambino, promuovendo un’assistenza più efficace e vicina alle esigenze del territorio.

Al via la sperimentazione organizzativa del Servizio di trasporto assistito materno (Stam) tramite elisoccorso nei territori delle Asst di Lecco e della Valtellina e Alto Lario. E' quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

