Elisa Isoardi ha un nuovo amore gli scatti in vacanza con lo chef stellato Ernesto Iaccarino

Elisa Isoardi conquista il cuore di Ernesto Iaccarino, lo chef stellato, e si mostra felice e spensierata in vacanza. La loro intesa, catturata dagli scatti esclusivi di Diva e Donna, illumina l'estate con emozioni nuove e promettenti. Un amore che si svela tra paesaggi mozzafiato e sorrisi autentici, lasciando tutti curiosi di scoprire come questa storia possa evolversi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa passingione sorprendente.

La conduttrice uscente di Linea Verde si gode l'estate all'insegna delle nuove emozioni. A beccarla in compagnia dello chef stellato Ernesto Iaccarino, il suo nuovo compagno, è il settimanale Diva e Donna: gli scatti esclusivi della loro vacanza insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scatti - vacanza - chef - stellato

Elisa Isoardi ha un nuovo amore, gli scatti in vacanza con lo chef stellato Ernesto Iaccarino; Quanto costa fare cucinare uno chef stellato di Milano a casa tua; Mattarella in vacanza, Ferragosto a tavola dallo chef stellato.

Elisa Isoardi ha un nuovo amore, gli scatti in vacanza con lo chef stellato Ernesto Iaccarino - A beccarla in compagnia dello chef stellato Ernesto Iaccarino, il suo nuovo compagno, è il settimanale Diva e ... Da fanpage.it

Elisa Isoardi e lo chef Ernesto Iaccarino, vacanze d'amore in Costiera Amalfitana - C'è la paparazzata del settimanale Diva e Donna a confermare l'amore tra Elisa Isoardi e lo chef stellato Ernesto Iaccarino. Lo riporta msn.com