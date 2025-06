Elisa Isoardi e lo chef Ernesto Iaccarino vacanza romantica | tutti i dettagli

L’estate si tinge di romanticismo per Elisa Isoardi, che avrebbe finalmente trovato la sua felicità accanto allo chef stellato Ernesto Iaccarino. La coppia è stata immortalata durante una vacanza a Nerano, tra panorami mozzafiato e momenti di intimità, confermando così il loro legame. Una love story che fa sognare i fan: ecco tutti i dettagli sulla loro fuga romantica, un'incantevole fuga d’amore nel cuore della nostra Italia.

Elisa Isoardi ha un nuovo amore: da tempo, infatti, si chiacchierava del legame con lo chef Ernesto Iaccarino, e ora è arrivata un'ulteriore conferma della liaison. Una vacanza d'amore in una delle cornici mozzafiato del nostro Paese, ovvero a Nerano. Sì, è ufficialmente lui il suo nuovo compagno: ecco tutti i dettagli. Elisa Isoardi, la vacanza d'amore con lo chef Ernesto Iaccarino. Ormai è ufficiale: Elisa Isoardi ha un nuovo amore. L'estate è arrivata, quindi la conduttrice si sta rilassando e dedicando al riposo in vista della nuova stagione televisiva e degli impegni in Rai. Se fino a qualche settimana fa si parlava di indiscrezioni in merito alla sua vita privata, oggi è praticamente ufficiale: al fianco della Isoardi c'è lo chef Ernesto Iaccarino.