Elisa e Giorgia amiche e complici a San Siro in La cura per me – IL VIDEO

L’amicizia tra Elisa e Giorgia risplende sul palco di San Siro, dove le due artiste si sono incontrate per un emozionante duetto. Con oltre 54mila spettatori in estasi, hanno cantato “Di sole e d’azzurro”, “La cura per me” e “Together”, rafforzando un legame artistico e personale che conquista il pubblico. Un momento indimenticabile che dimostra come la musica possa unire e creare magie. E questa è solo l’inizio di un sodalizio destinato a durare.

Si rinnova l'amicizia e la stima tra Elisa e Giorgia. Quest'ultima è corsa allo Stadio San Siro di Milano per duettare con la collega. Le canzoni "Di sole e d'azzurro" e "La cura per me " sono state cantate a squarciagola dai 54mila presenti. Un sodalizio artistico che si rafforza di esibizione in esibizione. Le due hanno anche cantato assieme "Together".

