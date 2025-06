Elisa dea della natura a Milano abbracciata da Giorgia Jovanotti Giuliano Sangiorgi e Cesare Cremonini | una festa tra amici immersi nel bosco per cantare le hit

Elisa, la dea della natura, ha conquistato Milano con un concerto indimenticabile al San Siro, immersa nel bosco e circondata da amici e grandi artisti. Una serata dedicata all’amore per l’ambiente e alla musica, che ha visto 32 brani tra le più amate eseguiti con passione e armonia. Un evento unico, che ha unito cuore e natura in un abbraccio magico. La festa è stata un vero inno alla vita e alla musica.

Lo aveva annunciato che il suo spettacolo e debutto allo Stadio San Siro di Milano sarebbe stato un atto d'amore per l'ambiente e così è stato. Stasera, mercoledì 18 giugno, Elisa ha festeggiato la sua carriera con un concerto importante ricco di canzoni (32 brani in scaletta) e con tanti amici e ospiti come Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Cesare Cremonini, Giorgia, Ligabue e il produttore e compositore Dardust. Come una vera dea della natura Elisa, camaleontica, ha proposto diversi aspetti di se stessa lungo le hit della sua carriera, ma anche con un look ricercato, riciclato e che fosse affine al messaggio per la tutela dell'ambiente.