Elio | recensione del nuovo film Pixar

Elio, il nuovo film Pixar firmato da Madeline Sharafian e Domee Shi, conquista il pubblico con la sua avventura intergalattica tra Terra e spazio. Uscito nelle sale italiane il 18 giugno 2025, questa pellicola rappresenta un’evoluzione narrativa e visiva nel mondo Pixar, combinando humor, emozione e un tocco di magia cosmica. Preparati a immergerti in un viaggio unico che promette di incantare grandi e piccoli: Elio saprà conquistare i cuori di tutti.

Elio è il nuovo attesissimo film d'animazione firmato da Madeline Sharafian e Domee Shi, che segna un'ulteriore evoluzione nella narrativa visiva e tematica della Pixar. Uscito nelle sale italiane oggi, mercoledì 18 giugno 2025, e distribuito da The Walt Disney Company Italia, il film si presenta come una straordinaria avventura intergalattica che, ambientata tra la Terra e le profondità dello spazio, vede come protagonisti del cast vocale nostrano nomi del calibro di Adriano Giannini, Alessadra Mastronardi e Lucio Corsi. Il film segna anche il ritorno in regia di Domee Shi ( Red ), nonché una nuova collaborazione creativa che tocca tematiche universali come l'identità , l'accettazione e il desiderio di appartenere a qualcosa di più grande.