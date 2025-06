Elio Pixar | protagonista e attese del film

Preparati a un viaggio tra le stelle con "Elio", il nuovo capolavoro Pixar in arrivo il 18 giugno 2025. Questa avventura spaziale, intrisa di emozioni e crescita personale, racconta la storia di Elio Solis, un ragazzo che si trova a rappresentare la Terra in un’assemblea intergalattica. Un film che saprà emozionare grandi e piccoli, unendo divertimento e profondità , lasciando il pubblico con il fiato sospeso e il cuore aperto.

Il film Elio rappresenta una delle ultime produzioni di casa Pixar, prevista per l' uscita ufficiale il 18 giugno 2025. La pellicola si distingue per un mix di avventura spaziale e tematiche profonde legate alla crescita personale. Al centro della narrazione troviamo Elio Solis, un giovane ragazzo che, attraverso eventi inaspettati, assume il ruolo di rappresentante terrestre in un'assemblea galattica di alieni. Il racconto combina elementi di fantascienza con una storia di formazione, creando un'esperienza coinvolgente sia dal punto di vista emotivo che visivo.

