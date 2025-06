Elio e F1, svelati i punteggi Rotten Tomatoes dei prossimi due blockbuster in uscita.

Rotten Tomatoes, le aspettative sono alte e i punteggi promettono grandi emozioni. La nuova pellicola Disney/Pixar “Elio” già conquista il pubblico, mentre il film sulla Formula 1 attira l’attenzione degli appassionati di motori in vista della sua uscita la prossima settimana. Luglio si preannuncia un mese imperdibile per gli amanti del grande schermo, con due blockbuster destinati a far parlare di sé e a segnare l'inizio dell'estate cinematografica.

La nuova pellicola targata DisneyPixar è nelle sale da oggi, mentre per il film ambientato nel mondo della Formula 1 bisognerà attendere la prossima settimana Luglio si preannuncia come un mese davvero importante per i blockbuster, in quanto stanno per uscire due importantissimi esempi del genere che inaugureranno la stagione estiva: parliamo di F1 e Elio della Pixar. Entrambi attireranno un pubblico molto diverso e, in base ai recenti dati di monitoraggio del botteghino, potrebbero raggiungere risultati inferiori alle aspettative. I trailer finora pubblicati di F1 sono stati criticati dai fan della Formula 1 per la mancanza di realismo (anche molti dei piloti non sono sembrati molto entusiasti), ma con un punteggio dell'85% su Rotten Tomatoes basato su 60 recensioni, tutti i segnali indicano che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it