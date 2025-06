Elimoghale Juve il Destinoy dei bianconeri | doppietta del grandissimo talento con l’Under 17 Giocate da fuoriclasse – VIDEO

Il talento dell'Under 17 della Juventus, Elimoghale, domina il campo con una doppietta che lascia il segno contro il Milan. Nonostante l'eliminazione in semifinale, le sue giocate da fuoriclasse testimoniano il suo futuro promettente. La partita si conclude con un 4-2, ma è il talento di Elimoghale a catturare l'attenzione degli appassionati, dimostrando che il suo percorso promette grandi traguardi. La speranza dei bianconeri si riaccende grazie a questo giovane fenomeno.

Elimoghale Juve, altre giocate da fuoriclasse per il talento dell’Under 17: ecco cosa ha fatto contro il Milan. La Juventus Under 17 viene eliminata in semifinale contro il Milan: a un passo dalla finale, i bianconeri si arrendono per 4-2 dopo un primo tempo non di alto livello. Poi nella seconda frazione, la squadra allenata da Cioffi (espulso sul finale), si è ripresa anche grazie a un super Elimoghale. Ci pensa un Destiny Elimoghale DEVASTANTE con due gol a rimettere la squadra in carreggiata dopo un primo tempo horror. Juventus U17-Milan U17 2-3 pic.twitter.com8MUgUpy5cR — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) June 18, 2025 Il talento che gioca da sotto età ha segnato una grandissima doppietta che aveva riaperto le speranze dei bianconeri L’IDENTIKIT DI ELIMOGHALE IL RESOCONTO DI JUVENTUS MILAN UNDER 17 . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elimoghale Juve, il Destin(o)y dei bianconeri: doppietta del grandissimo talento con l’Under 17. Giocate da fuoriclasse – VIDEO

In questa notizia si parla di: under - juve - bianconeri - talento

