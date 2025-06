Elezioni Rsu prosegue la crescita Fai Cisl anche in Barilla

Le elezioni RSU confermano la forza crescente della Cisl, che si distingue come primo sindacato in sette importanti realtà produttive tra Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. In particolare, la vittoria della Fai nello stabilimento Barilla di Pedrignano, Parma, con oltre il 50% dei voti, testimonia il forte sostegno dei lavoratori alla nostra rappresentanza. La crescita continua, rafforzando il ruolo della Cisl nel panorama sindacale italiano.

Prosegue la crescita della nostra Federazione che in questi giorni si è confermata primo sindacato in altre sei importanti realtà produttive in Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. La Fai vince in Barilla nello stabilimento di Pedrignano, Parma: su 700 votanti raccoglie.

Elezioni Rsu, ancora importanti affermazioni per la #FaiCisl! Prosegue la crescita della nostra Federazione che in questi giorni si è confermata primo sindacato in altre sei importanti realtà produttive: in Barilla a Petrignano, Muggia e Novara, in Salpa a Rose

Storico risultato per la Uila che dopo 30 anni ha eletto un delegato nello stabilimento Barilla di Novara. Alle elezioni hanno votato 315 persone e la Uila ha per la prima volta una Rsu: Giovanni Gallo. "Siamo entusiasti del risultato raggiunto che ci gratific

