Elezioni regionali Cesetti boccia l’ipotesi di un’altra lista | Sono del Pd

Le elezioni regionali si avvicinano e il dibattito si scalda: Cesetti boccia l’ipotesi di un’altra lista del Pd, puntando a recuperare voti preziosi. La strategia potrebbe prevedere il reinserimento dei tre consiglieri regionali esclusi, in quella del presidente Ricci. Un possibile accordo che potrebbe cambiare le carte in tavola si sta delineando, aprendo nuove prospettive per il panorama politico locale. Ma quali saranno i prossimi passi?

Recuperare quei voti che, molto probabilmente, potrebbero mancare all’appello dopo alcune scelte fatte dal Pd. Partirebbe da questa preoccupazione l’ipotesi che i tre consigliere regionale dem, defenestrati con la "scusa" del no al terzo mandanto, e cioè Antonio Mastrovincenzo, Fabrizio Cesetti e Manuela Bora, possano essere recuperati nella lista del presidente, ossia in quella del candidato governatore Matteo Ricci. Un abboccamento ci sarebbe stato, ma con alterne fortune. Gli ostacoli non sarebbero pochi, così come i veti. Un ritorno in pista nell’anconetano di Mastrovincenzo e Bora in una lista alternativa al Pd farebbe in qualche modo "paura" ai candidati dem dove potrebbe esserci un’emorragia di voti in direzione della lista del presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni regionali, Cesetti boccia l’ipotesi di un’altra lista: "Sono del Pd"

