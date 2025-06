Elenco aggiuntivo prima fascia GPS ecco come va indicato il voto di abilitazione percorsi 60 30 o 36 CFU

Se sei un docente in attesa di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), conoscere le procedure e i requisiti è fondamentale. L’articolo "Elenco aggiuntivo prima fascia GPS, ecco come va indicato il voto di abilitazione percorsi 60, 30 o 36 CFU" fornisce tutte le indicazioni pratiche per presentare correttamente la domanda e sciogliere la riserva. Scopriamo insieme come preparare al meglio la tua candidatura per l’anno scolastico 2025/26.

In corso la presentazione della domanda di scioglimento della riserva per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 202526 ai fini delle supplenze. Sciolgono la riserva gli aspiranti che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

