Elenco aggiuntivo GPS I Fascia | come inserire il voto dei percorsi di abilitazione Chiarimenti

Se sei tra gli aspiranti docenti pronti ad inserirsi nell’elenco aggiuntivo GPS I Fascia, sapere come correttamente inserire il voto di abilitazione è fondamentale. Con le istruzioni chiare e dettagliate fornite dal Ministero, questa fase diventa più semplice e trasparente. Scopri passo dopo passo come procedere e assicurati di rispettare tutte le scadenze per garantirti un posizionamento ottimale nell’elenco. Continua a leggere per non perdere nessun dettaglio importante.

È in corso la procedura per lo scioglimento della riserva e l’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 202526. Una fase cruciale è l’indicazione del voto di abilitazione, per cui il Ministero ha fornito precise istruzioni per evitare errori di valutazione. L’inserimento nell’elenco aggiuntivo GPS Gli aspiranti docenti che conseguiranno l’abilitazione entro il 30 giugno . Elenco aggiuntivo GPS I Fascia: come inserire il voto dei percorsi di abilitazione Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

