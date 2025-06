Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025 | entro il 3 luglio si potrà sciogliere la riserva VIDEO GUIDA e chiarimenti

Se sei tra gli aspiranti iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025, è fondamentale conoscere le scadenze e le procedure per lo scioglimento della riserva. Entro il 3 luglio 2025, potrai ufficialmente scioglierla, seguendo le indicazioni del DM n. 26 del 19 febbraio 2025. Per una guida passo passo e chiarimenti utili, consulta il nostro video dedicato e assicurati di non perdere nessuna opportunità.

Gli aspiranti che entro il 29 aprile si sono iscritti con riserva nell'elenco aggiuntivo alla GPS, in base alle indicazioni del dm n. 26del 19 febbraio 2025, dovranno fare attenzione alle modalità di scioglimento della stessa.

Scioglimento riserva GPS docenti entro il 3 luglio: assunzioni e supplenze. Come funzionerà - Entro il 3 luglio, i docenti potranno sciogliere la riserva GPS, un passo fondamentale per le assunzioni e supplenze 2024/25.

Scioglimento riserva GPS elenco aggiuntivo 2025: la procedura non riguarda titolo estero in attesa di riconoscimento; VIDEO TUTORIAL | GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo; GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno. AVVISO Ministero.

Elenchi aggiuntivi sostegno, scioglimento riserva: va inserita anche la lode? Risponde l’esperto - o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento entro il termine del 3 luglio 2025, comporterà lo scioglimento negativo della riserva e il conseguente depennamento dal relativo elenco ... Scrive tecnicadellascuola.it

Scioglimento riserva elenchi aggiuntivi GPS 2025: domande aperte dal 16 Giugno al 3 Luglio, ecco la Guida del Ministero - Fino al 3 Luglio 2025 sono aperte le domande per sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie GPS di I fascia. Secondo ticonsiglio.com