Elena D' Amario all' anteprima di Elio | Dalla mia esperienza come giudice ad Amici mi porto dietro tanta emozione e orgoglio

Elena D'Amario, talentuosa ballerina e giudice di Amici, svela a Comingsoon.it le emozioni e le sfide affrontate nel nuovo ruolo, portando con sé un mix di orgoglio e passione. La sua esperienza sul palco e il suo cuore batte forte mentre si prepara a condividere con il pubblico questa straordinaria avventura. Scopri come Elena si è immersa in questa nuova dimensione, pronta a lasciare il segno anche sul grande schermo con "Elio".

In occasione dell'anteprima del nuovo film d'animazione "Elio", la ballerina professionista Elena D'Amario ci ha raccontato a noi di Comingsoon.it tutte le emozioni vissute ad Amici nel nuovo ruolo di giudice del Serale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Elena D'Amario all'anteprima di Elio: "Dalla mia esperienza come giudice ad Amici mi porto dietro tanta emozione e orgoglio"

In questa notizia si parla di: elena - amario - anteprima - elio

Alessandra Celentano: “Finale di Amici? Mi manca molto Chiara. Elena D’Amario è stata brava e giusta” | Esclusiva - Alessandra Celentano si avvicina alla finale di Amici 24 con grandi emozioni. Ieri sera, ha partecipato all'anteprima del film "Nero" di Giovanni Esposito al Barberini di Roma.

Elena D'Amario all'anteprima di Elio: Dalla mia esperienza come giudice ad Amici mi porto dietro tanta emozione e orgoglio.

Elena D'Amario all'anteprima di Elio: "Dalla mia esperienza come giudice ad Amici mi porto dietro tanta emozione e orgoglio" - In occasione dell'anteprima del nuovo film d'animazione "Elio", la ballerina professionista Elena D'Amario ci ha raccontato le emozioni vissute ad Amici nel nuovo ruolo di giudice del Serale. Da comingsoon.it

Elena D’Amario, quanto è alta. I segreti del suo fisico scolpito - Elena D’Amario, ballerina professionista e icona di eleganza, incarna la perfetta fusione tra forza e grazia. Scrive dilei.it