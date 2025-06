Egemonia digitale e salute | la partita Usa sull’intelligenza artificiale

L'egemonia digitale si gioca anche nel settore della salute, dove l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto delle cure e della gestione sanitaria. Dalla diagnosi predittiva alla gestione delle emergenze, la tecnologia avanza a ritmo sostenuto, ma dietro questa innovazione si cela una sfida geopolitica fondamentale: chi detiene il controllo su algoritmi, dati e risorse digitali? La partita per il futuro della salute si sta giocando ora, e le implicazioni sono decisive per tutti noi.

L' intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il settore sanitario a una velocità senza precedenti. Dalla diagnostica automatizzata alla medicina predittiva, passando per la gestione dei dati clinici e delle emergenze sanitarie, è diventata una colonna portante delle politiche di innovazione nei sistemi sanitari globali. Ma dietro questa trasformazione si nasconde una questione geopolitica cruciale: chi controlla gli algoritmi, i dati e le infrastrutture digitali sanitarie, controlla anche una parte significativa del potere globale. In questo contesto, la salute pubblica si è trasformata in un campo di influenza strategica.

