Edoardo Fivizzoli la TartaGuida | il guru delle tartarughe è di casa a Melegnano

Melegnano (Milano) – Animali  mansueti ed intelligenti, dei quali conosce abitudini e caratteristiche. Abita a Melegnano - ed è un giovane di 25 anni - Edoardo Fivizzoli, il guru delle tartarughe, noto sui social come TartaGuida per la sua intensa attivitĂ di appassionato e divulgatore, grazie alla quale cerca di dispensare consigli e condividere informazioni. Proprio la pagina Instagram TartaGuida, con una nutrita galleria fotografica, conta quasi 45mila followers ed è diventata un punto di riferimento per detentori e amanti di questi rettili. All’indomani dell’inaugurazione, a Melegnano, del Tartarescue, un rifugio per tartarughe esotiche da lui stesso gestito, Fivizzoli si racconta, con un invito alle adozioni responsabili e ad una corretta gestione degli animali, di qualunque tipo essi siano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it