Edizioni BD & J-POP Manga a COMICON Bergamo

Edizioni BD & J-POP Manga tornano a entusiasmare i fan italiani con la loro presenza al COMICON Bergamo! Dopo il successo di Napoli, l’edizione bergamasca promette tre giorni di avventure tra fumetti, mostre, videogiochi e cosplay. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel mondo della cultura pop: vieni a scoprire tutte le ultime novità e le esclusive offerte allo stand AAE01 del Padiglione A. La festa sta per cominciare!

Torna l’edizione bergamasca di COMICON! Dopo aver chiuso con oltre 183.000 presenze a Napoli, il celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop si sposta nel Nord Italia e dal 20 al 22 giugno popolerà la Fiera di Bergamo di grandi firme del fumetto, mostre, videogiochi e cosplay challenge. A questa grande festa non possono mancare Edizioni BD & J-POP Manga che saranno presenti allo stand AAE01 del Padiglione A con tutte le ultime novità, ospiti in firma italiani e internazionali e una mostra esclusiva. J-POP Manga presenta in fiera i titoli più attesi di giugno ovvero l’antologia vincitrice del Kono Manga ga Sugoi! 2024 La stufa in riva al mare e altre storie, l’ edizione deluxe a tiratura limitata di Frieren – Oltre la fine del viaggio 14, l’edizione speciale dell’ ultimo volume di Oshi no ko – My Star e il capolavoro grafico di Kotteri!, Veil 3. 🔗 Leggi su Nerdpool.it